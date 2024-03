Schalker Kahlschlag: Auch Idole sind nicht sicher

FC Schake 04: Schober ist der Sechste, der gehen muss

Zuletzt erwischte es Ex-Schalke-Keeper Mathias Schober, der nach vielen Jahren als Nachwuchskoordinator 2021 „Direktor Knappenschmiede und Entwicklung“ geworden war und somit auch Chef des renommierten Nachwuchsleistungszentrums der Gelsenkirchener. Am Donnerstag bestätigte der Klub sein Aus .

Schober ist in prominenter Gesellschaft: Allein in der laufenden Saison ist er der sechste prominente Name, den die Königsblauen zukünftig von der Gehaltsliste streichen. Zuvor mussten bereits Trainer Thomas Reis, der Vorstandsvorsitzende Bernd Schröder, Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor André Hechelmann kurz nach seiner Versetzung auf den Posten des Technischen Direktors (wurde durch Wilmots ersetzt) aussortiert.