Schalker Trainer: Die Galerie der Gescheiterten

Bei Schalke 04 wird wieder über den Trainer diskutiert. Karel Geraerts, seit Oktober bei dem Zweitliga-14. im Amt, steht nach nur sechs Siegen in 15 Pflichtspielen in der Kritik. Der Belgier, der am Freitag (18.30 Uhr) gegen Spitzenreiter FC St. Pauli um seinen Job kämpft, ist der 33. Trainer bei Königsblau seit der Jahrtausendwende. - Seine glücklosen Vorgänger: