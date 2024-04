2. Bundesliga heute: KSC - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute Abend um 20:30 Uhr treffen in der 2. Bundesliga der Karlsruher SC und der FC St. Pauli aufeinander. Die Kiezkicker aus St. Pauli sind seit sechs Spielen gegen den KSC unbesiegt und haben dabei drei Siege und drei Unentschieden eingefahren. Diese Serie ist eine der längsten, die St. Pauli gegen Karlsruhe in der 2. Liga aufweisen kann. Die letzte Niederlage gegen den KSC liegt schon einige Zeit zurück: Am 8. November 2020 mussten sich die Hamburger mit 0:3 geschlagen geben. Marcel Hartel, der Mittelfeldspieler von St. Pauli, hat in den letzten drei Spielen jeweils ein Tor erzielt und steht damit bei 24 direkten Torbeteiligungen in dieser Saison – ein neuer Vereinsrekord.

Form und Tabellenplatzierung

Der KSC befindet sich aktuell auf dem dritten Platz der Rückrunden-Tabelle und hat dabei 18 Punkte gesammelt. Damit liegt der KSC nur einen Punkt hinter Hannover 96 und sechs Punkte hinter dem heutigen Gegner St. Pauli. Die Hamburger hingegen haben fünf ihrer letzten sechs Spiele gewonnen und konnten die letzten drei Partien in Folge für sich entscheiden. Mit 57 Punkten nach 27 Spielen haben sie einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Alle vorherigen Teams, die zu diesem Zeitpunkt mindestens so viele Punkte hatten, sind am Ende der Saison direkt aufgestiegen.

Heimstärke und Abwehrleistung

Zu Hause ist der KSC seit acht Spielen ungeschlagen, was die längste Serie seit acht Jahren darstellt. Nur St. Pauli und Hannover 96 sind aktuell länger zu Hause unbesiegt. Allerdings hat der KSC nur eines seiner letzten 16 Spiele gegen den Tabellenführer gewinnen können. Die Defensive von St. Pauli ist mit nur 26 Gegentoren die beste der Liga, während der KSC nach Düsseldorf die zweitmeisten Tore erzielt hat. Beide Teams haben in der Rückrunde bereits viermal ohne Gegentor gespielt, nur Holstein Kiel hat dies öfter geschafft. St. Pauli wird heute allerdings auf die gesperrten Connor Metcalfe und Eric Smith verzichten müssen. Ohne Smith haben die Hamburger 30% ihrer Spiele verloren, mit ihm nur 17 %.

