2. Bundesliga: Pleite im Nordkracher! War es das mit dem HSV-Aufstieg?

Kein Tempo, keine Punkte, keine Hoffnung mehr: Der Hamburger SV hat gegen Angstgegner Holstein Kiel die nächste Pleite in der 2. Liga eingesteckt und kann den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga fast schon wieder abhaken.

Rothe schießt Kiel zum Sieg

Tom Rothe (59.) traf für die erneut starken Kieler und riss die HSV-Fans ausgerechnet im 100. Zweitliga-Heimspiel des Klubs aus allen Träumen. Der taumelnde Traditionsklub zeigte auch in Überzahl nach der Gelb-Roten Karte für Lewis Holtby (73., wiederholtes Foulspiel) viel zu wenig. Düsseldorf hatte am Nachmittag 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth gewonnen.

Gegen keinen anderen Verein blieb der HSV in der 2. Liga so oft sieglos und kassierte so viele Gegentore wie gegen die Schleswig-Holsteiner.