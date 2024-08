2. Bundesliga: Ache-Abschied beim FCK? Das ist der Stand

Reinhard Franke 27.08.2024 • 17:40 Uhr Ragnar Ache steht vor einem möglichen Abschied: Union Berlin zeigt großes Interesse an einer Verpflichtung. Verliert der 1. FC Kaiserslautern einen Leistungsträger?

Sportlich läuft es beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern rund. In der Liga wurden aus drei Spielen sieben Punkte geholt, dazu kam das Weiterkommen im Pokal. Zwei Tore erzielte der Topstürmer Ragnar Ache in der Liga. Doch ob er auch am Samstagabend im Topspiel auf dem Betzenberg gegen Hertha BSC (Zweite Liga: 1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC, ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) für die Roten Teufel auflaufen wird, ist sehr fraglich.

Der Spieler darf zu diesem Thema nicht reden. Doch hinter den Kulissen wird bereits konkret verhandelt. Union Berlin will Ache nach wie vor verpflichten, zumal der Verein mit Chris Bedia einen Stürmer abgegeben hat. Der 28-Jährige wechselt per Leihe zu Hull City in die englische Championship und trifft dort auf den früheren HSV-Trainer Tim Walter.

„Die Entscheidung, Bedia auszuleihen, bedeutet, dass wir in diesem Bereich ein Manko an Quantität haben. Deswegen werden wir da auch sicherlich noch eine Entscheidung treffen“, sagte Unions Manager Horst Heldt am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1. „Dass wir noch Lücken in dieser Transferperiode haben, steht außer Zweifel.“

Ragnar Ache zu Union Berlin?

Eine große Lücke bei den Eisernen soll Ache schließen. Der FCK ist bereit, den 26-Jährigen zu verkaufen, wenn fünf bis sechs Millionen Euro gezahlt werden. Beim FCK wollte man sich auf SPORT1-Nachfrage erstmal nicht dazu äußern.

Union hat das Geld, auch wenn ein Spieler wie Robin Gosens (30), der lange Zeit als Verkaufskandidat Nummer eins galt, doch noch bleiben sollte. „Unser Ziel ist es, die beste Qualität innerhalb des Kaders zu behalten. Natürlich gehören innerhalb einer Transferperiode Anfragen und Interessenten dazu“, meinte Heldt in der Talkrunde. „Am Ende entscheiden wir gemeinsam, was wir für richtig halten.“

Lebensversicherung für FCK

Ache wäre ein herber Verlust für die Lauterer, er wechselte im Sommer 2023 von Eintracht Frankfurt nach Kaiserslautern, war aber zuvor von den Hessen an Greuther Fürth ausgeliehen. Er entwickelte sich zur Lebensversicherung für die Pfälzer. In 26 Spielen in der Liga traf er 16 Mal, im Pokal erzielte Ache ein Tor in drei Partien.