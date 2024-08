2. Bundesliga: Drama um Uth - Köln entgeht komplettem Fehlstart

Der 1. FC Köln schrammt am zweiten Spieltag der zweiten Liga nur knapp an einem Fehlstart vorbei. Die erneute Verletzung eines Top-Stürmers tut den Rheinländern besonders weh.

Ohne Gegnereinwirkung setzte sich der 32-Jährige in der 70. Minute auf den Rasen. In der vergangenen Saison hatte Uth immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen .

Köln wendet kompletten Fehlstart knapp ab

Absteiger Köln vermied am zweiten Spieltag einen krachenden Fehlstart trotzdem gerade noch so. Eine Woche nach der Auftaktniederlage gegen Hamburg rettete der Favorit in Elversberg spät ein 2:2 (1:0) und holte unter dem neuen Trainer Gerhard Struber den ersten Punkt.