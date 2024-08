2. Bundesliga heute: Köln - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das letzte Aufeinandertreffen fand im DFB-Pokal-Achtelfinale 2021/22 statt, wo der HSV nach einem 1:1 nach Verlängerung im Elfmeterschießen triumphierte. In der 2. Bundesliga konnte Köln in zwei Spielen gegen Hamburg bisher keinen Sieg einfahren und hat damit nur gegen Mönchengladbach eine schlechtere Bilanz in Liga 2.

Baumgart und Selke im Fokus

Statistik und Schlüsselspieler

Auf der anderen Seite steht Hamburgs Robert Glatzel, der mit 22 Toren in der Vorsaison Torschützenkönig der 2. Bundesliga wurde und seit seinem Wechsel zum HSV mehr Tore erzielte als jeder andere Spieler in den ersten drei deutschen Ligen. Mit dem Abgang von László Bénes, der elf Torvorlagen lieferte, muss der HSV allerdings auf einen wichtigen Spielmacher verzichten. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Veränderungen auf das heutige Spiel auswirken werden.

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.