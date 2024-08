Nach Doping-Urteil: Vuskovic mit emotionalem Statement

HSV -Profi Mario Vuskovic hat mit einer emotionalen Stellungnahme auf die Verlängerung seiner Dopingsperre reagiert. „Ich habe gestern diese frustrierende und unfassbare Entscheidung erhalten, die nichts mit der Realität zu tun hat. Ich schätze, wir leben in einer Welt, in der die Wahrheit und die Gerechtigkeit nichts mehr bedeuten“, schrieb Vuskovic auf Instagram.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Vuskovic zeigte sich weiter kämpferisch. Er wolle „eine Botschaft an diejenigen senden, die beschlossen haben, mein ganzes Leben aufs Spiel zu setzen“, schrieb der Innenverteidiger. „Ich habe nichts Falsches getan und ich werde nicht aufhören zu kämpfen, bis ich meine Unschuld bewiesen habe. Ihr könnt sicher sein, dass ich Erfolg haben werde und stärker als zuvor zurückkommen werde.“

Zugleich bedankte er sich bei allen, die ihn in diesen „schwierigen Zeiten“ unterstützt haben.

Vuskovic beantragte Aufhebung der Sperre

Der 22-Jährige hatte zuvor beim CAS Berufung gegen die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) und der NADA eingelegt, um seine Sperre aufzuheben und seine Unschuld zu beweisen. Der HSV stand dabei stets hinter seinem Spieler. Der DFB hatte den Kroaten zunächst für zwei Jahre gesperrt, was der NADA jedoch nicht ausreichte. Sie forderte die übliche Vier-Jahres-Sperre für Dopingsünder, nachdem bei einer Dopingprobe am 16. September 2022 körperfremdes Erythropoetin (EPO) in Vuskovics Blut nachgewiesen wurde. Eine B-Probe bestätigte Mitte Dezember das Ergebnis.