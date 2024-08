Max Kruse lästert über HSV-Star Selke!

Max Kruse hat gegen den HSV und Neuzugang Davie Selke ausgeteilt. „Ich finde es erstaunlich, wenn du Davie Selkes Vita anguckst, dass er immer wieder einen richtig geilen Verein bekommt“, wunderte sich der 36-Jährige in seinem Podcast Flatterball .

Der ehemalige Bundesliga-Profi von unter anderem Bremen und Mönchengladbach wirft ein, dass die Rothosen mit Robert Glatzel, der den Hamburger Auftaktsieg gegen Köln verletzt verpasste , schon einen Top-Stürmer in ihren Reihen hätten. „Ich frage mich dann immer, was die Scouts oder die Vereine sagen? Haben sie es gemacht, wenn Glatzel mal ein Formtief hat? Wollen sie mit zwei Stürmern spielen?“

Kruse teilt gegen HSV-Star Selke aus

„Es sieht so unbeholfen im Spiel aus, als ob er nicht am Spiel teilnimmt“, kritisierte Kruse die fußballerischen Qualitäten des 29-Jährigen: „Er ist jetzt nicht der Schnellste. Klar, Kopfballpräsenz hat er irgendwo. Aber technisch versiert ist er nicht so, schnell ist er nicht so.“