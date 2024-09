2. Bundesliga: Torfestival in Köln - Debakel für Hertha

Spektakel in der 2. Bundesliga! Der 1. FC Köln und der Karlsruher SC duellieren sich in einem Torfestival, während Hertha BSC eine deutliche Pleite vor heimischen Publikum hinnehmen muss.

Die 2. Bundesliga bietet zum Abschluss des siebten Spieltags wieder einmal ein Spektakel. Während das Spitzenspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem Karlsruher SC in einem 4:4-Tor-Wahnsinn endete, ging Hertha BSC im Heimspiel gegen die SV Elversberg unter und verlor mit 1:4.

Auch Miroslav Klose musste mit dem 1 FC Nürnberg einen Rückschlag hinnehmen. Der Club unterlag Hannover 96 auswärts mit 0:2 - die zweite Pleite in Folge.

Nach dem Chancenwucher der vergangenen Wochen war die Partie am Sonntag aus Sicht des 1. FC Köln optimal. Nach den frühen Treffern durch Luca Waldschmidt (3. Minute) und zweimal Damion Downs (7., 15.) lag der FC bereits nach 15 Minuten mit drei Treffern in Führung und befand sich vermeintlich auf Kurs Heimsieg.

Wilder Schlagabtausch in Köln

Doch der bisher ungeschlagene KSC bewies Nervenstärke und konnte durch einen Doppelpack von Marvin Wanitzek (19., 27.) schnell verkürzen, ehe Tim Lemperle in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den vierten Kölner Treffer des Tages erzielen konnte.

In Durchgang Nummer zwei schlugen die Gäste jedoch erneut zurück und sorgten durch den Doppelschlag von Leon Jensen (52.) und den dritten Treffer von Wanitzek für den Ausgleich zum 4:4 , der die Aufholjagd komplettierte. Damit bleibt der KSC auch im siebten Spiel der Saison ungeschlagen.

Klare Pleite für die Hertha

Michael Cuisance sorgte nach einer Stunde zwar noch einmal für den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3, konnte die drohende Niederlage allerdings nicht mehr abwenden. Schon fünf Minuten nach dem Hoffnungsschimmer blieb Sahin erneut sicher und verwandelte per Elfmeter zum 4:1 -Endstand.

Nächster Rückschlag für Klose

In Hannover trafen Marcel Halstenberg (79./FE) und Monju Momuluh (80.) für die 96er. „Wir haben das ganze Spiel dominiert und probiert, Tore zu schießen, dann muss es halt auch mal ein Standard sein“, sagte Halstenberg im Anschluss. Mit dem 1000. Heimtor von Hannover in Liga zwei verewigte sich der Routinier zudem in den Geschichtsbüchern.