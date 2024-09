Davie Selke in letzter Sekunde! HSV erschüttert Lautern im Topspiel

Kompletter Wahnsinn auf dem Betzenberg: Davie Selke entreißt dem 1. FC Kaiserslautern mit dem Hamburger SV in letzter Minute den Sieg.

Der Hamburger SV hat in Person von Davie Selke ganz spät zugeschlagen - und dennoch die Chance ausgelassen, in der 2. Liga einen Aufstiegsplatz zu erobern. Der HSV erreichte im stimmungsvollen Traditionsduell beim 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend ein 2:2 (0:1) und ist Vierter. Der FCK bleibt im Tabellenmittelfeld.