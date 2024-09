HSV-Coach: "Keiner kriegt diesen Spieler in den Griff"

„Ich glaube, dass Jean-Luc ein Spieler ist, der jeden Trainer an seine Grenze bringt - auch mich. Aber er zahlt zurück“, sagte Baumgart kurz vor dem Anpfiff am SPORT1 -Mikrofon.

Dompé: Überragende Leistung bei HSV-Kantersieg

Dompé hatte erst am vergangenen Wochenende sein Comeback nach einer Muskelverletzung gefeiert, wegen der er einige Wochen pausieren musste. Der 29-Jährige erzielte beim 5:0-Erfolg gegen Jahn Regensburg einen Doppelpack und bereitete einen Treffer vor - und das alles in nur 28 Minuten. Seine Bilanz in der noch jungen Saison: Zwei Tore und zwei Vorlagen in drei Einsätzen.