2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Fortuna Düsseldorf empfängt heute den Hamburger SV in der Merkur Spiel-Arena. Die historische Bilanz spricht leicht für die Gäste aus Hamburg, die nur eines der acht Zweitliga -Duelle gegen die Fortuna verloren haben. Allerdings endete das letzte Aufeinandertreffen im März mit einem 2:0-Sieg für Düsseldorf. Besonders auswärts tat sich der HSV in Düsseldorf schwer und konnte nur eines der letzten 15 Pflichtspiele dort gewinnen – ein 4:1-Erfolg im DFB-Pokal 1996.

Düsseldorf - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Fortuna Düsseldorf erlebt mit 17 Punkten aus den ersten sieben Spielen den besten Zweitliga-Start der Vereinsgeschichte. Diese beeindruckende Serie von 21 ungeschlagenen Spielen in Folge macht die Fortuna zum derzeit formstärksten Team der Liga. Historisch gesehen sind 71% der Teams mit mindestens 17 Punkten nach sieben Spielen am Ende der Saison aufgestiegen, was die Hoffnungen der Düsseldorfer Fans weiter nährt.

Hamburgs Offensive gegen Düsseldorfs Defensive

Der Hamburger SV bringt mit 16 Toren die zweitbeste Offensive der Liga mit nach Düsseldorf. Besonders gefährlich sind die Hanseaten bei Kopfballtoren, mit sieben Treffern in dieser Kategorie führen sie die Liga an. Auf der anderen Seite stellt Fortuna Düsseldorf mit nur vier Gegentoren die beste Defensive der Liga. Die Partie verspricht somit ein spannendes Duell zwischen Angriff und Abwehr zu werden.

Spieler im Fokus: Glatzel und Haag

Robert Glatzel vom Hamburger SV ist in Topform und hat in den letzten vier Zweitliga-Spielen fünf Tore erzielt. Er könnte heute seinen persönlichen Rekord von fünf Spielen in Folge mit Tor einstellen. Auf Seiten der Fortuna steht Neuzugang Giovanni Haag im Fokus, der in seinem ersten Startelf-Einsatz gegen Greuther Fürth sein erstes Tor erzielte und mit elf gewonnenen Zweikämpfen überzeugte. Haag ist bereits der achte verschiedene Torschütze der Düsseldorfer in dieser Saison.