2. Bundesliga heute: Magdeburg - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 06.10.2024 • 10:35 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Magdeburg empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth in der Avnet Arena. Die Gastgeber befinden sich in ihrer besten Zweitliga-Saison und stehen mit 15 Punkten nach sieben Spielen auf einem direkten Aufstiegsplatz. Allerdings wartet Magdeburg noch auf den ersten Heimsieg der Saison, nachdem sie in den letzten acht Heimspielen keinen Sieg verbuchen konnten. Ein weiteres Remis würde den Vereinsnegativrekord einstellen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Magdeburg - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die SpVgg Greuther Fürth reist mit einer Serie von drei sieglosen Spielen nach Magdeburg. Nach einem starken Saisonstart haben die Franken zuletzt zwei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. Besonders die Defensive, die in den letzten beiden Spielen je zwei Gegentore kassierte, steht unter Druck. Ein Auswärtssieg in Magdeburg wäre eine Premiere in dieser Paarung.

Update (13:00 Uhr): Die Aufstellungen Magdeburg - Fürth sind da

SpVgg Greuther Fürth: Nahuel Noll, Gideon Jung, Gian-Luca Itter, Maximilian Dietz, Julian Green, Marco Meyerhöfer, Roberto Massimo, Sacha Bansé, Branimir Hrgota, Dennis Srbeny, Noel Futkeu

1. FC Magdeburg: Dominik Reimann, Tobias Müller, Jean Hugonet, Daniel Heber, Lubambo Musonda, Connor Krempicki, Mohammed El Hankouri, Silas Gnaka, Xavier Amaechi, Martijn Kaars, Livan Burcu

{ "placeholderType": "MREC" }

Magdeburg mit starker Offensive

Magdeburg beeindruckt in dieser Saison mit einer starken Offensive, die in den letzten sechs Spielen immer mindestens zwei Tore erzielte. Die Fürther Defensive hingegen hat den höchsten Expected-goals-Against-Wert der Liga, unterbot diesen jedoch deutlich. Beide Teams stellen dennoch eine der besten Defensiven der Liga, was auf ein spannendes Duell zwischen Angriff und Abwehr hindeutet.

Spieler im Fokus

Besonderes Augenmerk liegt auf Magdeburgs Livan Burcu, der beim letzten Spiel gegen Darmstadt an beiden Toren beteiligt war. Auf Seiten der Fürther könnte Dennis Srbeny eine Schlüsselrolle spielen, nachdem er bereits häufiger als in der gesamten letzten Saison getroffen hat. Allerdings wartet Srbeny seit über zwei Jahren auf ein Auswärtstor in der 2. Liga.

Wird 1. FC Magdeburg gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.