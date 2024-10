2. Bundesliga: Trotz Führung! Köln patzt erneut böse

Der 1. FC Köln erleidet in der 2. Bundesliga den nächsten Rückschlag. Gegen den SC Paderborn verspielen die Geißböcke eine Führung und verlieren den Anschluss an die Tabellenspitze.

Pfiffe schon zur Pause, dazu Gesänge gegen Geschäftsführer Christian Keller! Beim 1. FC Köln wird es nach dem nächsten Patzer in der 2. Bundesliga immer ungemütlicher. „Es ist klar, dass sich die Wut irgendwo entladen muss. Jetzt geht es auf mich, das ist mir grundsätzlich lieber als wenn es gegen die Spieler gehen würde“, sagte Keller nach der 1:2 (0:0)-Niederlage gegen den SC Paderborn am Sky -Mikrofon - während im Hintergrund „Keller raus!“-Rufe zu hören waren.

Der Kölner Coach hatte erstmals einen neuen Ansatz gewählt, die etwas passivere Herangehensweise ging aber auf Kosten der Offensive. Zwar brachte Jan Thielmann die Geißböcke zunächst noch in Führung (66.). Doch der eingewechselte Sven Michel stellte das Spiel in der Schlussphase auf den Kopf. In der 76. Minute traf der Stürmer zum Ausgleich, nur vier Minuten später legte der 34-Jährige aus kurzer Distanz nach und sicherte den Gästen den Sieg.