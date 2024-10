Abwehrnot! Gelingt Schalke 04 ein Coup?

Aus diesem Grund plant der Verein offenbar einen Coup. Berichten der Bild zufolge sollen die Knappen an einem Comeback von Joel Matip arbeiten.

Der 33-Jährige kennt den Verein in- und auswendig, kam 2000 in die Jugend des damaligen Bundesligisten und blieb dem Verein über 16 Jahre treu. Nach seinem Wechsel zu Liverpool reifte der Verteidiger zum Topspieler und gewann unter Jürgen Klopp die Premier League und auch die Champions League .

Nun erhofft sich der FC Schalke 04 Matip von einem Comeback überzeugen zu können, nachdem dessen Vertrag in Liverpool im Sommer ausgelaufen ist. Seinen Vorruhestand verbringt Matip derzeitig sogar in der alten und neuen Heimat. Matips Sohn trainiert bei den Bambinis der SSV Buer. Der Verein im Gelsenkirchener Stadtteil liegt lediglich vier Kilometer entfernt von der Veltins Arena. Matip lebt in Buer und ist selbst als Co-Trainer bei der SSV aktiv.