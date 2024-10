Ein Foto von Chris Kramer bewegt Schalke

Schalke 04 steckt in der Krise. Dem Verein fehle es an Typen, die die gewisse Portion Gier mitbringen, befindet Kaderplaner Ben Manga. Ein anschließender Post von Chris Kramer lässt aufhorchen.

„Da fehlen die Arturo Vidals, die die Gier mitbringen“, forderte Schalke-Kaderplaner Ben Manga nach der 3:4-Niederlage am Wochenende gegen Fürth. Was er damit meinte? Königsblau lässt Einsatz und Leidenschaft vermissen. Und so steckt der Traditionsverein - mal wieder - in einer handfesten Krise. Gerade die Defensivleistung (24 Gegentore) sorgt in Gelsenkirchen für Kopfzerbrechen. Nur Liga-Schlusslicht Regensburg kassierte bislang mehr (30).