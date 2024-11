2. Bundesliga heute: Elversberg - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 10.11.2024 • 10:31 Uhr Der SV 07 Elversberg empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die SV 07 Elversberg geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen Hannover 96. In den bisherigen drei Pflichtspielen gegen die Niedersachsen blieben die Saarländer ungeschlagen, wobei alle Begegnungen mit einem Unentschieden endeten. Besonders in Erinnerung bleibt der DFB-Pokal-Erfolg der Saison 2010/11, als Elversberg sich im Elfmeterschießen gegen Hannover durchsetzte.

In der letzten Zweitligasaison trennten sich beide Teams zweimal mit einem 2:2-Remis. Elversberg hat nun die Chance, erstmals in ihren ersten vier Pflichtspielen gegen einen Verein im Profifußball ungeschlagen zu bleiben.

Elversberg - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Jannik Rochelt, der in den vergangenen zwei Spielzeiten noch für die SV Elversberg auflief und maßgeblich am Aufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt war. Mit 36 Scorerpunkten in 70 Ligaspielen hinterließ er einen bleibenden Eindruck bei den Saarländern. Nun trifft er mit Hannover 96 auf seinen ehemaligen Verein. In der aktuellen Saison zeigt Rochelt auch bei den Niedersachsen seine Klasse: Nur Jessic Ngankam und Sei Muroya übertreffen ihn in den Statistiken der Ballgewinne im Angriffsdrittel und Schussvorlagen aus dem Spiel.

Elversberg gegen den Tabellenführer

Die SV Elversberg hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie gegen die Großen der Liga bestehen kann. In den bisherigen drei Begegnungen gegen den aktuellen Tabellenführer der 2. Bundesliga konnte Elversberg zwei Siege einfahren. Zuletzt gelang ihnen ein spektakulärer 4:3-Erfolg gegen den späteren Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli im April 2024. Mit 16 Punkten aus den ersten elf Spielen liegt Elversberg zwar hinter der letztjährigen Bilanz, hat aber sowohl mehr Tore erzielt als auch weniger Gegentore kassiert.

Hannover 96 mit defensiver Stabilität

Hannover 96 präsentiert sich in dieser Saison als defensives Bollwerk. Mit nur sieben Gegentoren stellen die Niedersachsen die beste Abwehr der Liga, und mit sechs Spielen ohne Gegentor führen sie auch diese Statistik an. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl hat nach elf Spielen 22 Punkte gesammelt und spielt damit ihre beste Zweitligasaison seit 2001/02. Trotz der defensiven Stärke hapert es jedoch in der Offensive: Mit nur 15 erzielten Toren rangiert Hannover im Offensiv-Ranking lediglich auf Platz 14. Dennoch reicht es aktuell für einen direkten Aufstiegsplatz, den die Niedersachsen seit ihrem Bundesliga-Abstieg 2018 nur selten innehatten.

Wird SV 07 Elversberg gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV 07 Elversberg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV 07 Elversberg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.