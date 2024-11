Ex-Schalke-Coach tritt nach: "Danach stand alles in Flammen"

Das klingt noch immer nach reichlich Frust: Karel Geraerts hat noch einmal ausführlich Stellung zu seinem Aus beim FC Schalke 04 bezogen und dabei kein gutes Wort an dem weiterhin tief in der Krise steckenden Zweitligisten gelassen.

„Ich habe in einem Jahr bei Schalke mehr erlebt als in meiner gesamten Karriere“, sagte der Ex-Trainer der Königsblauen bei Het Laatste Nieuws . „Auf Schalke gibt es viele Lager. Jeder hat seine eigene Agenda und macht sein eigenes Ding.“

Schalke 04: Geraerts beklagt sein Aus

Dazu kam dem Vernehmen nach auch ein persönlicher Konflikt mit Kaderplaner Ben Manga. „Es gab dieses große Interview nach dem Transferfenster, in dem er mich offen kritisierte“, so Geraerts. „Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Das war eine Bombe in Deutschland, jeder hat darüber gesprochen. Nach diesem Interview stand alles in Flammen, und ich wusste von nichts.“

Kein Vorab-Gespräch auch für Wilmots?

„Es war ein Training angesetzt. Gegen sieben Uhr, halb acht komme ich am Klub an. Es war niemand da. Ich habe dann Marc angerufen: ‚Ich glaube, wir haben ein Problem.‘ Er sagte: ‚Warum? Ist niemand da? Ich bin in fünf Minuten da.‘ Ich erzähle das jetzt mit einem Schmunzeln, aber es war ziemlich unschön von Schalke, das so zu handhaben“, so Geraerts, der seine Entlassung als „ungerechtfertigt“ bezeichnete.