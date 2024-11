Köln meldet sich mit Sieg in Berlin zurück

Der 1. FC Köln kehrt nach zwei Niederlagen in der 2. Bundesliga in die Erfolgsspur zurück und stoppt damit den Aufwärtstrend der Hertha.

Schwäbe hält sein Tor erneut sauber

Tim Lemperle brachte die Kölner, die in der Liga zuletzt zweimal verloren und dabei sieben Gegentore kassiert hatten, vor 68.765 Zuschauern im Olympiastadion in Führung (31.). Torhüter Marvin Schwäbe hielt auch in seinem zweiten Saisonspiel die Null fest.

Lemperle sorgt für verdiente Führung

Zunächst schlenzte Lemperle den Ball noch am langen Eck vorbei (18.), dann sorgte der Kölner Stürmer für die verdiente Führung: Nach starkem Steilpass von Dominique Heintz ließ er Hertha-Torhüter Tjark Ernst keine Chance. Erst kurz vor dem Pausenpfiff geriet das FC-Tor erstmals in Gefahr, Eric Martel rettete in höchster Not vor Derry Scherhant (45.).