Torwart-Beben beim 1. FC Köln wohl beschlossene Sache

In Köln steht ein Wechsel auf der Torwartposition an. Nach Sky-Informationen wird Marvin Schwäbe am Samstag das Tor des FC hüten, wenn es zum Topspiel der Zweiten Liga bei Hertha BSC geht (ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Demnach sei die bisherige Nummer 1 Jonas Urbig bereits informiert worden.