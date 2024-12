2. Bundesliga heute: Braunschweig - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Eintracht Braunschweig geht mit einer beeindruckenden Heimserie in das Duell gegen die SV Elversberg . Die Niedersachsen sind seit fünf Heimspielen ungeschlagen und möchten diese Serie im Eintracht-Stadion weiter ausbauen. In der laufenden Zweitliga-Saison hat Braunschweig zuhause neun Punkte mehr geholt als auswärts, was die zweitgrößte Diskrepanz der Liga darstellt. Trotz dieser Heimstärke hat die Defensive der Eintracht in dieser Saison Schwächen gezeigt: Mit 32 Gegentoren stellt Braunschweig die zweitschwächste Abwehr der Liga.

Die SV Elversberg reist mit viel Selbstvertrauen nach Braunschweig. Seit dem 7. Spieltag hat das Team aus dem Saarland 19 Punkte gesammelt, mehr als jede andere Mannschaft in diesem Zeitraum. Besonders hervorzuheben ist Muhammed Damar, der in den letzten vier Spielen an fünf Toren direkt beteiligt war. Elversberg hat in dieser Saison bereits sechs Tore aus der Distanz erzielt, was Ligabestwert ist. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen wird versuchen, ihre Auswärtsbilanz zu verbessern, da sie bisher sieben Punkte weniger in der Fremde als zuhause geholt hat.





Offensivpower gegen anfällige Defensive

Revanche im Fokus

Ein Schlüssel zum Erfolg für die SV Elversberg könnte ihre Fähigkeit sein, nach Vertikalangriffen Tore zu erzielen. Kein Team in der Liga hat mehr Tore nach solchen Angriffen erzielt als Elversberg, während Eintracht Braunschweig anfällig für Gegentore aus dieser Spielsituation ist. Zudem hat Elversberg in dieser Saison noch kein Gegentor nach einem hohen Ballgewinn kassiert, während Braunschweig in dieser Hinsicht Schwächen zeigt. Die Offensivkraft der Elversberger, angeführt von Fisnik Asllani, der kurz davor steht, den Vereinsrekord für direkte Torbeteiligungen in einer Zweitliga-Saison zu brechen, könnte den Unterschied machen.Das heutige Aufeinandertreffen bietet Eintracht Braunschweig die Chance, sich für die deutliche 0:3-Niederlage aus der letzten Hinrunde zu revanchieren. Im letzten Heimspiel gegen Elversberg gelang den Braunschweigern ein beeindruckender 5:0-Sieg, der die höchste Zweitliga-Niederlage für die Gäste darstellt. Eintracht Braunschweig wird versuchen, an diese Leistung anzuknüpfen und die Heimstärke erneut unter Beweis zu stellen. Die Partie verspricht, ein spannendes Duell zwischen der Heimstärke der Braunschweiger und der Offensivkraft der Elversberger zu werden.