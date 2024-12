2. Bundesliga heute: Kaiserslautern - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Kaiserslautern hat in den letzten Begegnungen mit dem Karlsruher SC wenig Grund zur Freude gehabt. Aus den vergangenen drei Zweitligaspielen gegen den KSC konnten die Roten Teufel lediglich einen Punkt mitnehmen.

Besonders schmerzlich war die deutliche 0:4-Heimniederlage im Februar 2024, die den ersten Auswärtssieg der Karlsruher auf dem Betzenberg seit über 30 Jahren markierte. Diese historische Niederlage war zudem der höchste Auswärtssieg des KSC in Kaiserslautern im Profifußball. Heute bietet sich dem FCK die Gelegenheit, diese Scharte auszuwetzen und die Heimstärke im traditionsreichen Fritz-Walter-Stadion unter Beweis zu stellen.

Lautern - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich derzeit in einer beeindruckenden Form. Mit 23 Punkten nach 14 Spielen erleben die Pfälzer ihre beste Zweitliga-Saison seit 2013/14. Besonders hervorzuheben ist die ungeschlagene Serie von sechs Spielen, die nur von Darmstadt 98 mit sieben ungeschlagenen Partien übertroffen wird. Der FCK könnte heute erstmals seit August/September 2023 wieder drei Siege in Folge feiern. Ein wichtiger Akteur in dieser Erfolgsserie ist Daniel Hanslik, der mit neun Scorerpunkten maßgeblich zum Erfolg des Teams beigetragen hat.