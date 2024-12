2. Bundesliga heute: Paderborn - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SC Paderborn 07 empfängt heute den FC Schalke 04 in der Home Deluxe Arena, und die Gastgeber können mit Selbstvertrauen in diese Partie gehen. In der vergangenen Saison blieb Paderborn in beiden Zweitliga -Duellen gegen Schalke ungeschlagen, was die positive Entwicklung der Ostwestfalen unterstreicht.

Während Schalke in den ersten sechs Pflichtspiel-Duellen gegen Paderborn noch fünf Siege einfahren konnte, hat sich das Blatt gewendet: Die Knappen kassierten in den letzten beiden Aufeinandertreffen doppelt so viele Gegentore wie in den ersten sechs Begegnungen zusammen. Diese Statistik könnte den SCP zusätzlich motivieren, ihre Serie gegen Schalke fortzusetzen.

Der FC Schalke 04 steht nach 14 Spielen mit nur 13 Punkten da und erlebt damit seine geteilt schwächste Zweitliga-Saison. Unter Trainer Kees van Wonderen gelang den Königsblauen bisher nur ein Sieg in sechs Partien, was den Druck auf den Coach und die Mannschaft erhöht. Besonders die Defensive bereitet Sorgen: Mit 29 Gegentoren stellt Schalke die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Die erste Halbzeit erweist sich dabei als besonders anfällig, denn bereits 15 Gegentreffer kassierten die Knappen in den ersten 45 Minuten – ein Ligahöchstwert. Gegen den offensivstarken SC Paderborn wird es für Schalke entscheidend sein, die Abwehr zu stabilisieren.





Paderborns Heimstärke als Trumpf

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg

Der SC Paderborn präsentiert sich in dieser Saison als heimstarke Mannschaft. Mit 14 Punkten aus den bisherigen Heimspielen sind sie das zweitbeste Heimteam der Liga, nur übertroffen von Hannover 96. Kein aktueller Zweitligist ist zu Hause länger ungeschlagen als der SCP, der seit neun Spielen in der Home Deluxe Arena unbesiegt ist. Diese Heimstärke könnte ein entscheidender Faktor im Duell gegen Schalke sein, die in diesem Jahr auswärts nur zwei ihrer 15 Spiele gewinnen konnten. Zudem stellt Paderborn zusammen mit Hannover die beste Heimabwehr der Liga, was den Gästen aus Gelsenkirchen das Leben zusätzlich erschweren dürfte.Beide Teams haben in dieser Saison bereits jeweils fünf Tore nach Eckbällen erzielt, was auf die Bedeutung von Standardsituationen in diesem Duell hinweist. Interessanterweise benötigt Schalke im Schnitt nur zwölf Ecken pro Tor, der beste Wert der Liga, während Paderborn 16 Ecken pro Treffer benötigt. Allerdings hat Paderborn auch schon fünf Gegentore nach Eckbällen kassiert, was den Ligahöchstwert darstellt. Diese Schwäche könnte Schalke nutzen, um in der Offensive Akzente zu setzen. Gleichzeitig muss Paderborn wachsam bleiben, um ihre Abwehrstärke auch bei Standardsituationen unter Beweis zu stellen und die Tabellenführung zu verteidigen.