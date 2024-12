2. Bundesliga heute: Schalke - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Schalke 04 empfängt heute Fortuna Düsseldorf in der Veltins-Arena, und die historische Bilanz zwischen den beiden Teams spricht klar für die Gäste. In den bisherigen sechs Zweitligabegegnungen konnte Schalke nur ein einziges Mal gegen die Fortuna gewinnen. Dieser Sieg datiert aus dem August 2021, als die Königsblauen mit 3:1 triumphierten.

Seitdem gelang Schalke in den letzten drei Partien gegen Düsseldorf lediglich ein Unentschieden, während die anderen beiden Spiele verloren gingen. Besonders die Defensive der Schalker stand dabei unter Druck, denn sie kassierten in diesen Begegnungen insgesamt acht Gegentore.

Beide Mannschaften reisen mit einem Erfolgserlebnis im Rücken an. Schalke 04 konnte zuletzt einen beeindruckenden 4:2-Auswärtssieg beim Tabellenführer SC Paderborn feiern. Dies war erst der zweite Sieg in den letzten acht Zweitligaspielen und der erste, bei dem die Schalker mehr als drei Tore erzielten, seit dem Auftaktsieg gegen Braunschweig. Fortuna Düsseldorf hingegen beendete eine Serie von fünf sieglosen Spielen mit einem fulminanten 5:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig, ihrem höchsten Zweitligasieg seit über einem Jahr. Dennoch hinken die Düsseldorfer mit 25 Punkten nach 15 Spielen ihren Leistungen aus den vergangenen beiden Spielzeiten hinterher.





Starke Auswärtsbilanz der Fortuna

Schlüsselspieler und taktische Feinheiten

Fortuna Düsseldorf kann auf eine beeindruckende Auswärtsbilanz in dieser Saison zurückblicken. Mit 16 Punkten aus den ersten sieben Auswärtsspielen hat die Mannschaft einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Von den letzten 14 Auswärtsspielen in der 2. Bundesliga verloren sie nur eines, was ihre Stärke in der Fremde unterstreicht. Besonders bemerkenswert ist ihre defensive Stabilität, denn die Fortuna spielte bereits sechsmal zu null – ein Ligahöchstwert. Schalke hingegen konnte erst zweimal die Null halten und hat besonders in der ersten Halbzeit Probleme, Gegentore zu vermeiden.Ein besonderes Augenmerk wird auf Schalkes Kenan Karaman liegen, der mit neun Saisontoren die Torschützenliste der 2. Bundesliga anführt. Interessanterweise spielte Karaman von 2018 bis 2021 für Fortuna Düsseldorf und erzielte in dieser Zeit sieben Zweitligatore für die Fortuna.