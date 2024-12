Kommentatoren-Premiere von Markus Söder bei SPORT1

Das letzte Zweitliga-Topspiel des Jahres verspricht Spannung. SPORT1 wird wie gewohnt live mit dabei sein und freut sich auf den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in besonderer Rolle.

Das Fußball-Jahr 2024 neigt sich dem Ende entgegen, doch am Wochenende rollt noch einmal der Ball in den deutschen Profi-Ligen. Spannung ist insbesondere am 17. Spieltag der 2. Bundesliga programmiert.