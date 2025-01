2. Bundesliga heute: Elversberg - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 19.01.2025 • 10:35 Uhr Der SV Elversberg empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr trifft der SV Elversberg in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde auf den 1. FC Magdeburg. In den bisherigen drei Begegnungen in der 2. Bundesliga blieb Elversberg ungeschlagen und konnte dabei einen Sieg sowie zwei torlose Unentschieden verbuchen. Diese Bilanz verleiht der SVE sicherlich Selbstvertrauen, auch wenn die letzten beiden Duelle ohne Tore endeten. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen wird bestrebt sein, diese Serie fortzusetzen und den Heimvorteil zu nutzen.

Elversberg - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die SV Elversberg muss in diesem wichtigen Spiel auf Lukas Pinckert verzichten, der aufgrund einer Sperre nicht zur Verfügung steht. Pinckert war in der Hinrunde eine feste Größe im Team und verpasste keine Minute. Seine Zweikampfstärke, mit einer Quote von 57,6%, wird der Mannschaft fehlen, besonders gegen das auswärtsstarke Magdeburg. Maximilian Rohr, der mit einer Zweikampfquote von 69,6% der stärkste Spieler in dieser Kategorie bei Elversberg ist, wird eine entscheidende Rolle spielen müssen, um die Defensive zu stabilisieren.

Magdeburgs Auswärtsstärke als Trumpf

Der 1. FC Magdeburg reist als das beste Auswärtsteam der aktuellen Zweitliga-Saison nach Elversberg. Mit beeindruckenden 22 Punkten aus neun Gastspielen haben sie bereits einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz hat nur drei der bisherigen 17 Saisonspiele verloren und steht mit 28 Punkten so gut da wie nie zuvor zu diesem Zeitpunkt der Saison. Besonders Martijn Kaars, der in dieser Saison bereits sieben Tore erzielt hat, davon fünf auswärts, wird eine Schlüsselrolle im Angriff der Magdeburger einnehmen.

Offensivduell der Top-Stürmer

Ein spannendes Duell verspricht das Aufeinandertreffen der beiden Top-Stürmer Martijn Kaars und Fisnik Asllani. Beide Spieler führen die Expected-Goals-Wertung in der 2. Bundesliga an, wobei Asllani mit zehn Toren aus 9,3 xG und Kaars mit sieben Toren aus 9,6 xG aufwarten können. Die Offensivkraft beider Teams wird entscheidend sein, insbesondere da Elversberg in der zweiten Halbzeit besonders treffsicher ist, während Magdeburg in dieser Spielphase die wenigsten Gegentore kassiert hat. Die Zuschauer dürfen sich auf ein interessantes Kräftemessen der beiden Angreifer freuen.

Wird SV Elversberg gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Elversberg gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

