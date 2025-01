2. Bundesliga heute: Lautern - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 18.01.2025 • 10:00 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den SSV Ulm 1846. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Kaiserslautern geht mit einer positiven Bilanz in das heutige Duell gegen den SSV Ulm 1846. In den bisherigen vier Aufeinandertreffen im Profifußball konnten die Roten Teufel drei Siege verbuchen, darunter den 2:1-Auswärtserfolg in der Hinrunde dieser Saison.

Lediglich in der Bundesliga-Saison 1999/00 musste sich Kaiserslautern einmal in Ulm geschlagen geben, gewann aber das Rückspiel im eigenen Stadion deutlich mit 6:2. Diese Statistik dürfte den Gastgebern zusätzliches Selbstvertrauen geben, um die aktuelle Negativserie von zwei Niederlagen in Folge zu beenden.

Lautern - Ulm LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Duell der Trainer. Thomas Wörle, Trainer des SSV Ulm, konnte in den bisherigen drei Aufeinandertreffen mit Markus Anfang, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, keinen Sieg einfahren.

Anfang hingegen hat in der Vergangenheit sowohl mit Dynamo Dresden als auch mit Kaiserslautern positive Ergebnisse gegen Wörles Mannschaften erzielt. Diese Statistik könnte ein psychologischer Vorteil für die Heimmannschaft sein, die hofft, auch heute die Oberhand zu behalten.

Ulm kämpft gegen die Sieglos-Serie

Der SSV Ulm 1846 befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase. Mit nur 14 Punkten aus den ersten 17 Saisonspielen steht die Mannschaft so schlecht da wie noch nie in der eingleisigen 2. Bundesliga. Zudem ist Ulm seit zehn Spielen ohne Sieg, was die längste aktive Sieglos-Serie der Liga darstellt.

Trotz dieser Schwierigkeiten spielten die Spatzen in den letzten acht Partien sieben Mal Unentschieden, was zeigt, dass sie schwer zu schlagen sind. Ein Punktgewinn im Fritz-Walter-Stadion wäre ein wichtiger Schritt, um die Negativspirale zu durchbrechen.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg

Beide Mannschaften zeigten in dieser Saison Schwächen bei Standardsituationen. Kaiserslautern hat bereits elf Gegentore nach Standards kassiert, während Ulm 45 Prozent seiner Gegentreffer auf diese Weise hinnehmen musste. Gleichzeitig haben sich die Ulmer die wenigsten Gegentore der Liga in der ersten Halbzeit gefangen, was auf eine solide Defensivarbeit in der Anfangsphase schließen lässt.

Für beide Mannschaften könnte es entscheidend sein, bei Standardsituationen besonders wachsam zu sein, um nicht frühzeitig in Rückstand zu geraten.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen SSV Ulm 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen ULM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen SSV Ulm 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen SSV Ulm 1846 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

