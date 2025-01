2. Bundesliga heute: Nürnberg - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 19.01.2025 • 10:40 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Nürnberg steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn der Karlsruher SC am heutigen Sonntag im Max-Morlock-Stadion zu Gast ist. Die Franken sind seit sechs Zweitligaspielen gegen den KSC sieglos und mussten zuletzt dreimal in Folge Niederlagen gegen die Badener hinnehmen. Diese Serie will der Club unbedingt beenden, um den Anschluss an das obere Tabellendrittel nicht zu verlieren. Besonders schmerzlich war das Hinspiel, als der mittlerweile abgewanderte Budu Zivzivadze alle drei Tore beim 3:2-Sieg des KSC erzielte.

Nürnberg - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der Karlsruher SC hat im Jahr 2024 eine beeindruckende Bilanz in der 2. Liga vorzuweisen. Mit 63 Punkten und 72 erzielten Toren waren sie das erfolgreichste Team des Jahres. Trotz des Abgangs von Toptorjäger Budu Zivzivadze, der in der Hinrunde maßgeblich zum Erfolg beitrug, bleibt der KSC offensiv gefährlich. In den letzten 15 Partien trafen die Badener immer ins gegnerische Netz, was ihre Angriffsstärke unterstreicht. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner wird versuchen, diese Serie auch in Nürnberg fortzusetzen.

Nürnbergs Heimstärke als Hoffnungsschimmer

Der 1. FC Nürnberg kann auf seine Heimstärke bauen, denn im Max-Morlock-Stadion sind die Franken seit fünf Zweitligaspielen ungeschlagen. Mit 14 Punkten aus den ersten acht Heimspielen der Saison zeigt der Club, dass er vor heimischem Publikum schwer zu bezwingen ist. Allerdings gelang es den Nürnbergern bisher nur gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel zu gewinnen. Gegen die Top-Teams der Liga tat sich die Mannschaft von Trainer Robert Klauß schwer, was sie heute ändern möchte.

Erfahrene Karlsruher gegen junge Nürnberger

Ein interessantes Duell verspricht auch der Vergleich der Altersstrukturen beider Teams. Der Karlsruher SC startet im Schnitt mit der ältesten Elf der Liga, während der 1. FC Nürnberg mit einer der jüngsten Mannschaften aufläuft. Trotz der Erfahrung der Karlsruher gelang es ihnen, mit den wenigsten Startelfwechseln in der Liga auszukommen. Auf Nürnberger Seite hat Julian Justvan zuletzt mit seinem sechsten Assist in der Saison auf sich aufmerksam gemacht und wird auch heute versuchen, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Beide Teams werden alles daransetzen, ihre jeweiligen Stärken auszuspielen und die Partie für sich zu entscheiden.

Wird 1. FC Nürnberg gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

