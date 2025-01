2. Bundesliga heute: Paderborn - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 19.01.2025 • 10:30 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute die Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Paderborn 07 geht mit einer besonderen Motivation in das heutige Heimspiel gegen Hertha BSC. In der Hinrunde gelang den Ostwestfalen ein überraschender 2:1-Auswärtssieg in Berlin, der eine Serie von fünf Pflichtspiel-Niederlagen gegen die Hertha beendete. Nun hat der SCP die Chance, erstmals in seiner Vereinsgeschichte zwei Pflichtspiele in Folge gegen die Berliner zu gewinnen. Der letzte Heimsieg gegen Hertha datiert aus dem November 2014, als man in der Bundesliga mit 3:1 triumphierte. Ein erneuter Erfolg könnte ein wichtiger Schritt aus der aktuellen Formkrise sein.

Paderborn - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Hertha BSC muss im heutigen Spiel auf Marton Dardai verzichten, der nach einer Gelb-Roten Karte gesperrt ist. Der Abwehrspieler war in dieser Saison ein wichtiger Bestandteil der Berliner Defensive, mit den meisten Pässen (802) und zweitmeisten Ballaktionen (1010) im Team. Trotz seiner Abwesenheit bleibt die Defensive der Hertha stabil, da sie in dieser Zweitliga-Saison die zweitwenigsten gegnerischen Schüsse und Schüsse aufs Tor zugelassen hat. Dennoch bleibt die Schwäche bei Standardsituationen ein Problem, denn Hertha kassierte die meisten Standardgegentore der Liga.

Beide Teams in Formkrise: Punkte dringend benötigt

Sowohl der SC Paderborn als auch Hertha BSC befinden sich in einer schwierigen Phase. Beide Teams holten nur einen Punkt aus den letzten drei Zweitliga-Spielen, was sie in der Formtabelle auf die Plätze 16 und 17 bringt. Besonders der SCP hat mit zwei Heimniederlagen in Folge zu kämpfen, eine Situation, die es unter Trainer Lukas Kwasniok zuletzt vor drei Jahren gab. Hertha BSC erlebt mit 22 Punkten nach 17 Spielen die schwächste Zweitliga-Saison seit 31 Jahren. Für beide Mannschaften ist das heutige Spiel eine Gelegenheit, dringend benötigte Punkte zu sammeln und den Abwärtstrend zu stoppen.

Junge Talente und individuelle Fehler im Fokus

Das Duell zwischen dem SC Paderborn und Hertha BSC wird auch ein Aufeinandertreffen zweier der jüngsten Teams der Liga. Paderborn stellt mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und 289 Tagen die jüngste Startelf, während Hertha auf Platz vier liegt. Beide Vereine setzen stark auf junge Talente, was sich in den Einsatzminuten der Teenager widerspiegelt. Allerdings haben die Paderborner Torhüter in dieser Saison bereits fünf individuelle Fehler begangen, die zu Gegentoren führten – ein Aspekt, der heute besondere Aufmerksamkeit erfordert, um weitere Rückschläge zu vermeiden.

Wird SC Paderborn 07 gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

