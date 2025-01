Fabian Reese: Eine Berliner Identifikationsfigur

Knapp acht Monate ist es her, dass Fabian Reese zuletzt im Berliner Olympiastadion aufgelaufen ist. Nun steht der 27-Jährige gegen den Hamburger SV ( Samstag ab 19.30 Uhr LIVE im TV und Stream auf SPORT1 ) vor der Rückkehr in die Heimspielstätte von Hertha BSC.

Jetzt geht es ausgerechnet gegen den HSV , gegen den er die Herzen aller Berliner verzaubert hatte. Im Achtelfinale des DFB-Pokals im Dezember 2023 überragte Reese mit zwei Toren und einer Vorlage , rettete die Hertha erst in die Verlängerung und danach ins Elfmeterschießen.

Dort verwandelte Reese den entscheidenden Elfer, hielt so den Traum vom Heim-Finale am Leben. Dieser platzte jedoch eine Runde später gegen den späteren Finalisten Kaiserslautern.

Reese: Auszeichnung nach starker Debütsaison

Dennoch war die Partie gegen den HSV die wohl beste, in einer insgesamt hervorragenden Debütsaison von Reese. 13 Tore und 17 Vorlagen standen am Ende in 35 Pflichtspielen zu Buche. Reese wurde im Anschluss als „Berlins Fußballer der Saison 2023/24“ ausgezeichnet und verlängerte schon im Februar 2024 seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2028.