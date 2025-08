Neuhaus weg aus Gladbach? Sein Ex-Klub buhlt jetzt offen

„Fahrlässig, wenn wir das nicht täten“

Fortunas Neuzugänge machen Hoffnung

Kein Wunder also, dass sein Name bei der Fortuna immer wieder fällt – vor allem in einem Sommer, in dem der Verein die Mission Bundesliga-Rückkehr klar ausgerufen hat. Wunschstürmer Cedric Itten ist nach zähem Transferpoker da, auch die übrigen Neuzugänge wie Alexandropoulos oder Rasmussen machen Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison.