22-Tore-Wahnsinn in der 2. Bundesliga! Jetzt wackelt ein Rekord

Moritz Pleßmann 29.08.2026 • 15:29 Uhr Die 2. Bundesliga liefert am Samstagnachmittag ein wahnsinniges Spektakel. In allen drei Partien fallen Tore ohne Ende.

Was für ein Wahnsinn in der 2. Bundesliga! Am Samstag kamen die Zuschauer der drei Nachmittagsspiele voll auf ihre Kosten. In Cottbus, Karlsruhe und Heidenheim fielen insgesamt sage und schreibe 22 Tore – im Schnitt also 7,33 pro Partie!

Die meisten Tore sahen die Zuschauer dabei in der Heidenheimer Voith-Arena. Das Team von Frank Schmidt drehte einen zweifachen Rückstand und setzte sich am Ende spektakulär mit 5:3 gegen Dynamo Dresden durch. Dabei hatte es bis zur 67. Minute gerade einmal 0:1 für die Gäste aus Sachsen gestanden. Doch die letzten gut 30 Minuten boten umso mehr Spektakel mit sieben Toren, davon alleine drei nach der 90. Minute, und einer Gelb-Roten Karte für Dresden.

Obendrein stellte der Absteiger noch einen Zweitliga-Rekord auf. Nach dem 4:3 zum Auftakt gegen den VfL Osnabrück hat Heidenheim nach zwei Heimspielen neun Tore erzielt – das gab es in der Historie der 2. Bundesliga zuvor noch nie.

In Karlsruhe empfing der heimische Sportclub den VfL Wolfsburg und auch im Wildparkstadion zeichnete sich früh ein Torspektakel ab. Schon nach zwölf Minuten führte der KSC mit 2:1, doch noch vor der Pause drehten die Gäste die Partie. Im zweiten Durchgang blieb es lange überraschend ruhig, ehe die Wölfe kurz vor Schluss noch einmal aufdrehten und auf 5:2 erhöhten.

2. Bundesliga: Rekordverdächtiger Tor-Schnitt

Ebenfalls sieben Tore fielen beim Duell zwischen Energie Cottbus und Greuther Fürth – mit dem besseren Ende für die Kleeblätter. Wieder einmal war Felix Klaus der überragende Mann und führte seine Mannschaft mit zwei Treffern zum 4:3-Erfolg. Der Kapitän der Fürther erzielte bereits fünf der insgesamt sieben Treffer.

Kurios: Schon am Freitag hatte es zwischen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC ein wahres Torspektakel gegeben. Der Hauptstadtklub setzte sich mit 5:3 durch und blieb dadurch weiterhin makellos an der Tabellenspitze. Rechnet man das zweite Freitagsspiel hinzu (Bochum 0:1 Osnabrück), fielen in den fünf bisher absolvierten Partien bereits 31 Tore – ein Schnitt von 6,2 (!) Toren pro Spiel.