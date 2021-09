FIFA um Arsène Wenger will WM alle 2 Jahre - massiver Widerstand von Bayern & Co.

„Ich bin kein Freund von einer WM alle zwei Jahre“, sagte der Bayern-Trainer auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Ex-Klub RB Leipzig (RB Leipzig - FC Bayern ab 18.30 Uhr im LIVETICKER),. „Diese Flut an Terminen, die immer mehr wird, da müssen wir versuchen, uns in einem vernünftigen Rahmen zu bewegen. Da muss der Kader immer besser werden und dadurch entstehen auch Kosten, das macht dann irgendwann keinen Sinn mehr. Außerdem geht die Wertigkeit verloren. Die Flut an Spielen trägt nicht dazu bei, dass die Spiele besser werden, ganz im Gegenteil. Willst du gelten, mach dich selten.“