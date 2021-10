DFB verabschiedet Joachim Löw im November in Wolfsburg

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird Weltmeister-Trainer Joachim Löw - wie von SPORT1 vorab berichtet - beim WM-Qualifikationsspiel am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein verabschieden. Der langjährige Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (2006 bis 2021) hatte sein Amt nach der EM im Sommer an Hansi Flick übergeben.