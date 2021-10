FC Bayern und Borussia Dortmund mit Interesse an Karim Adeyemi

Vergangene Woche führte der 19 Jahre alte Stürmer RB Salzburg nämlich mit zwei Elfmetertoren zum 2:1-Sieg in der Champions League gegen OSC Lille, zudem traf er beim 3:1-Sieg in der österreichischen Bundesliga gegen den Linzer ASK. In 16 Pflichtspielen erzielte der Angreifer schon elf Tore und gab zwei Torvorlagen.