Heribert Bruchhagen über Start von Stefan Kuntz als Nationaltrainer der Türkei

Dass es Kuntz nach dessen langjährigem Engagement bei der deutschen U21 nun an den Bosporus gezogen hat, imponiert Buchhagen. „Machen wir uns nichts vor: Trainer in der Türkei zu sein, ist zwar ein ganz schwieriges Amt. Aber die Türkei ist nicht irgendwer im internationalen Fußball, sondern ein total fußballverrücktes Land. Da wird er sich beweisen müssen, das wird ganz schwer. Aber was soll‘s? Dieses Risiko anzunehmen, finde ich großartig.“