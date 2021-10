Mesut Özil erlebt bitteres Fenerbahce-Spiel als Reservist - Eklat gegen Trainer?

Vorher wird Özil, der in bislang 20 Einsätzen für Fener auf drei Tore und zwei Vorlagen kommt, aber wohl noch ein bisschen Frust abbauen müssen. Özil war im Winter 2021 vom FC Arsenal in die Türkei gewechselt. Bei seinem Ex-Arbeitsgeber war er am Ende nicht einmal mehr für den Kader gemeldet worden.