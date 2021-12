Premier League: Ronaldo und Pogba unter Rangnick bei Manchester United außen vor?

„Nein, danke. Das ist nicht unsere Philosophie. Sie sind beide zu alt und zu teuer“, hatte Rangnick vor fünf Jahren in einem Interview mit The Athletic auf die Frage geantwortet, ob er lieber Lionel Messi oder Ronaldo in seinem Team (damals RB Leipzig) hätte. Wohlgemerkt: Damals war CR7 erst 31 Jahre alt.