André Breitenreiter mit dem FC Zürich auf dem besten Weg in die Champions League

Doch auch dort wollte Hornschuh nicht so recht zünden. Über Lasse Sobiech, seinen Kumpel aus gemeinsamen Pauli-Zeiten, kam im vergangenen Jahr der Kontakt nach Zürich zustande. Sobiech spielt mittlerweile nicht mehr für die Schweizer, sondern für Darmstadt 98, doch Hornschuh ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 16 Einsätze hatte er in der Liga, zwei im Pokal.