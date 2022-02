Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch hilft offenbar bei Friedensgesprächen zwischen Russland und Ukraine

Seit Sonntag verhandeln Delegationen beider Länder an der ukrainisch-belarussischen Grenze. Die Kampfhandlungen gehen nach der russischen Invasion aber weiter. Ein Sprecher von Abramowitsch bestätigte am Montag, dass der Eigentümer des FC Chelsea von der ukrainischen Seite um eine Teilnahme an den Gesprächen gebeten worden war. (Russlands Krieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen auf den Sport: Alle News im Liveticker)