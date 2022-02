Mario Basler über neuen Trainerjob, Hertha BSC, Türkgücü München und 1. FC Kaiserslautern

Basler: Ich lasse Fredi mal außen vor, er ist ein Freund von mir. Er hat bei Eintracht Frankfurt bewiesen, was er leisten kann, wenn man ihn lässt. Ich glaube, dass viele Dinge in Berlin nicht gut gelaufen sind. Man hat viel versprochen und wenig gehalten. Für mich als ehemaliger Hertha-Spieler ist das schlimm mitanzusehen, was da passiert. Das Ende ist noch nicht in Sicht. Jetzt geht‘s nach Freiburg und da wird man auch nicht so leicht gewinnen. Es wird in den nächsten Wochen ein harter Abstiegskampf für die Hertha. Auch für Fredi. (Bundesliga: SC Freiburg - Hertha BSC, Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER)