Türkgücü München: Insolvenz-Gefahr, Corona-Vorwürfe und Abrechnung vom Ex-Trainer

“Hochmut kommt vor dem Fall“ - so lautet ein bekanntes Sprichwort. Aktuell stehen die Münchner mit ihrem Trainer Andreas Heraf in der Tabelle auf Platz 18. Das 1:1 beim VfL Osnabrück am vergangenen Spieltag war äußerst glücklich und lässt die Gedanken an die Probleme des Vereins nur kurz in den Hintergrund rücken. Türkgücü steht vor dem Aus im Profifußball.