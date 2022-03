DFB-Team: Einzelkritik nach 2:0-Sieg gegen Israel: Schlotterbeck, Raum und Musiala stark

TIMO WERNER (bis 71.): Brauchte etwas, um in die Partie zu kommen. Vergab in der 34. Minute eine dicke Chance, stand bei einem Standard kurz vor der Pause aber goldrichtig und spitzelte den Ball ins Netz. Sein sechstes Tor unter Flick! Danach kam aber so gut wie nichts mehr von dem Chelsea-Stürmer. SPORT1-Note: 3