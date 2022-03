Eredivisie: Fans von Ajax Amsterdam zünden eigenen Banner an

Im Anschluss an seinen Treffer zog er das Trikot aus, stellte sich oberkörperfrei auf eine Werbebande in Richtung Fankurve und posierte vor den Zuschauern. Antony bekam die Gelbe Karte und wurde in der Nachspielzeit nach einer Schwalbe sogar mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen.