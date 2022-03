Premier League: Erik ten Hag zu Zukunft bei Manchester United mit Ralf Rangnick

„Die Lebensdauer unserer Mannschaft war in den letzten Jahren immer kurz“, benannte er diesen Umstand als Grund für sein Umdenken. Zwar habe er Verständnis für Spielerverkäufe, jedoch können man einen solchen Aderlass nicht verkraften, „wenn man weiterhin in der Champions League eine wichtige Rolle spielen will. Dafür braucht man große Spieler - und die kann Ajax nicht kaufen.“