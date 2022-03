Wechsel zum FC Bayern? Gerüchte um Brasilianer Antony von Ajax - das ist dran

Der 22-Jährige steht noch bis 2025 beim niederländischen Meister unter Vertrag. Ein vorzeitiger Abschied ist dennoch nicht ausgeschlossen. Der trickreiche Linksfuß (11 Tore und 9 Vorlagen in 29 Pflichtspielen in dieser Saison) weckt europaweit Begehrlichkeiten. „Ich kann nicht sagen, was im Sommer passiert. Es ist zu früh, um darüber zu sprechen“, sagt Pedroso. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)