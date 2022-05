Ivan Rakitic über Lewandowski, FC Barcelona, Kovac, Messi, Schalke und Eintracht Frankfurt

Rakitic: Ich hoffe, dass man da eine gute Lösung findet. Ich kann die Bayern verstehen. Wenn man so einen Spieler wie Lewandowski, der einem Minimum 30 Tore pro Saison garantiert, behalten kann, dann muss man das auch so klar kommunizieren, weil man ihn noch ein Jahr in der Mannschaft haben möchte. Ich verstehe aber auch die Barca-Bosse, dass sie ihn unbedingt haben möchten, wenn Lewandowski schon so klar sagt, dass er kommen will. Er spielt schon viele Jahre beim FC Bayern, war davor in Deutschland bei Borussia Dortmund und möchte in seinem Alter jetzt nochmal ein neues Kapitel aufschlagen. Das ist doch legitim. Für Bayern und den BVB hat er immer alles gegeben.