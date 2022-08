Hype um Frauenfußball: UEFA belegt starkes Wachstumspotenzial

Laut Bericht, der sich in erster Linie auf den europäischen Klubfußball konzentriert, könnte das Klubsponsoring in diesem Zeitraum auf 295 Millionen Euro ansteigen. Im Bereich der Medienrechte wird ein potenzielles Wachstum von 35 auf 256 Millionen Euro prognostiziert. Der Fan-Zuspruch könne in den nächsten zehn Jahren von 144 Millionen auf 328 Millionen Menschen wachsen.