Halstenberg: Tedesco-Diskussion bei RB Leipzig "sehr übertrieben"

Die Kritik an Tedesco ist nach der 0:4-Pleite der Sachsen bei Eintracht Frankfurt am Samstagabend lauter geworden. RB, das am Dienstag (21.00 Uhr) zum Auftakt der Champions League auf Schachtjor Donezk trifft, sammelte in den ersten fünf Bundesliga-Spielen nur fünf Punkte und ist Tabellen-Elfter.